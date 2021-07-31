Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı

Çaykur Rizespor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını gerçekleştirdi.
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20212022 sezonunda giyeceği formalarını basından önce sosyal medya hesaplarında tanıttı. Sosyal medya hesaplarından saat 19.53’ü gösterdiğinde ‘Rizeflix gururla sunar’ adı altında bir video yayınlayan yeşilmavili kulüp, forma tanıtımını yapmış oldu.
Video içeriğinde yer alan Çaykur Rizesporlu futbolcular Remy, Selim Ay, Djokovic, Baiano önce eski formalarını çıkartarak yıkanması için malzemeciye teslim ediyor. Sonrasında bütün formaları toplayan malzemeci formaları çamaşır makinesine atıyor. Formalar ise makineden yeni sezon forması olarak çıkıyor. Ütülenen formalar bu kez kale filelerindeki yerini alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.