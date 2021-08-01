ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor

İHA

ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor

ÇAYKUR, yaş çay alımı, kuru çay satışı ve günlük yaş çay işleme kapasitelerinde 11 bin ton ile tarihinde tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

8 Temmuz itibariyle başlayan ikinci sürgün yaş çay alımları hız kesmeden devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) hazırlıklı girdiği ikinci sürgünde sel afetleri nedeniyle fabrikalarının etkilenmesine rağmen üretimi aksamadan sürdürürken geçen yıl ilk sürgünde 246 bin ton yaş çay alımı yapan ÇAYKUR, bu yıl aynı dönemde 314 bin 500 ton ile tüm yılların rekor yaş çay alımını gerçekleştirdi. ÇAYKUR bir diğer rekoru ise günlük alım kapasitesi ile kırmış oldu. Günlük kapasitesi 9 bin 50 ton dolayında olan ÇAYKUR buna rağmen 11 bin ton seviyelerine ulaşarak yine tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. ÇAYKUR'un son rekoru ise kuru çay satışlarında yaşandı. ÇAYKUR, kuru çay satışlarında 90 bin ton seviyelerine ulaştı.

"Ne yaptıysak çay ve üreticimiz için"
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Çay, bölgemiz için olmazsa olmazdır. ÇAYKUR, olmadığında çayın bu değerinin olmayacağını biliyoruz. Ne yaptıysak ve yapıyorsak, çay ve üretici içindir. Çay, bizim için damarlarımızdaki kan gibidir. Tüm ekibimle birlikte üreticilerimiz için fedakârca çalışmaya devam ediyoruz. Üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla çay alabilmek, alım yeri ve fabrikalarımızın tam kapasite çalışmalarını sağlamak için yoğun mesai harcıyoruz. Sabah erken saatlerden gece yarılarına kadar dur durak demeden Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden Giresun’un Tirebolu ilçesine kadar olan tüm çay alım yeri ve fabrikalarda çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bizi her daim destek veren değerli çay üreticilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 ...
Eniştesinin kardeşini, ağabeyiyle tartışırken öldürdü 
YEREL HABERLER Eniştesinin kardeşini, ağabeyiyle tartışırken ...
Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Rizeli balıkçılar av yasaklarının kalkacağı günü ...
Genç kadın, ağabeyi ile tartışan adamı vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Genç kadın, ağabeyi ile tartışan adamı vurarak ...
Kaçkarlarda düşen 2 Ukraynalı dağcı, 33 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaçkarlarda düşen 2 Ukraynalı dağcı, 33 saatte ...
Kaçkar Dağları'na tırmalanırken yaralanan 2 Ukraynalı dağcı için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kaçkar Dağları'na tırmalanırken yaralanan 2 Ukraynalı ...
Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ekipler ulaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kaçkar'a tırmanışta 2 Ukraynalı kayalığa düştü; ...
17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı
YEREL HABERLER 17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı