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Rize’de ilkel teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti

İHA

Rize’de ilkel teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti

Rize’de çay tarım arazisine giderken ilkel teleferiği kullanan kadın hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Elmalı köyünde saat 07.30 sularında meydana geldi. 59 yaşındaki Fatmahatun Avcı, kendisine ait çaylık arazide bulunan teleferiğe binerek aşağıya doğru inmek istedi. Kadının aşağıya indiği sırada ilkel teleferiğe ait sırma telinin kopması sonucu hızla teleferiğin bittiği noktada ki ağaca çarpması sonucu Avcı yere düşerek yaralandı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafasından darbe alan Fatmahatun Avcı burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Avcı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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