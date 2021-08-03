Teleferikten düşüp ölmüştü; tatil için memleketine geldiği ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teleferikten düşüp ölmüştü; tatil için memleketine geldiği ortaya çıktı

DHA

Teleferikten düşüp ölmüştü; tatil için memleketine geldiği ortaya çıktı


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de dün çaylık araziye inmek için bindiği ilkel teleferiğin telinin kopması sonucu düşüp ölen Fatmahatun Avcı´nın (59) tatil için kente geldiği, bel ağrısı nedeniyle yokuş inip çıkamadığı için teleferiği kullandığı belirtildi. Avcı´nın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul´a gönderildi.
Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Fatmahatun Avcı, tatil için geldiği köyde ailesine ait çaylık araziye inmek için ilkel teleferiğe bindi. Aşağıya doğru inen teleferiğin teli koptu. Hızlanan teleferik, varış noktasına çarptı, Avcı düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fatmahatun Avcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Avcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölümü köyde üzüntüye neden olan Avcı´nın, bel ağrısı nedeniyle yokuş inip çıkamadığı için teleferiği kullandığı belirtildi. Avcı´nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul´a gönderildi.
`ÇOK DİK YER; BAKINCA BAŞIM DÖNÜYOR´
Köylülerden İsmail Yıldız, teleferiği, bölgedeki coğrafi koşullar nedeniyle kullanmak zorunda olduklarını söyleyerek "Teleferik, bu coğrafyanın gerçekten vazgeçilmezi. Zorlu ve engebeli coğrafi şartlarda çayımızı teleferik yardımıyla taşıyoruz. İnsanlarda zaman zaman bu zorluk içerisinde binmeye cesaret edebiliyor ve maalesef böyle ölümlü kazalar da olabiliyor. Kazanın yaşandığı arazi de çok dik bir yer. Ben bile bakınca başım dönüyor. Fatmahatun Avcı da beli ağrısı çektiği için zaman zaman bu arazideki teleferiği kullanıyormuş" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-08-03 16:55:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de ilkel teleferikten düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize’de ilkel teleferikten düşen kadın hayatını ...
6 ülkeden 201 dağcı Kaçkar Zirvesi için yola çıktılar
YEREL HABERLER 6 ülkeden 201 dağcı Kaçkar Zirvesi için yola çıktılar
İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
YEREL HABERLER İkizdere yaylalarında yazın sobayla ısınıyorlar
İkizdere'de pandemide futbol sahasında düğün
YEREL HABERLER İkizdere'de pandemide futbol sahasında düğün
ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor
YEREL HABERLER ÇAYKUR, rekor yılını yaşıyor