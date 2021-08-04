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Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay, pandemide tükendi

DHA

Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay, pandemide tükendi


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)- DÜNYADA, 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye´de ise 'beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin TL'yi bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, bağışıklığı güçlendiren özelliğiyle pandemide yok sattı. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, pandemi sürecinde stokların tükendiğini söyledi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü´nce (ÇAYKUR), 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde edilen beyaz çayın üretimi sürüyor. Dünyada, 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye´de ise 'beyaz iksir' adıyla, kilosu 4 bin TL'yi bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Kan dolaşımı ve sindirim sistemine iyi geldiği bilinen, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlayan beyaz çayın stokları tamamen tükendi. Çaykur, bu yıl üretimi artırmak için çalışma yürütüyor.
'SAĞLIĞA ÇOK FAYDALI'
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın insan sağlığına olan çok ciddi faydalarının dünyada yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını belirterek, "Beyaz çay bahçelerindeki açmamış tepe tomurcukların elle tek tek toplanmasıyla üretilir. Bu tomurcuklar dolgun, yüzeyleri beyaz tüylü ve parlak görünümdedir. Beyaz çay, dünyada gençlik aşısı olarak adlandırılıyor ki yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı kullanılmaktadır. Cildi kuvvetlendirici, yeni cilt hücre yetişmeyi destekleyicidir. Çevre ve günlük cilt yıpranmalara karşı cildi koruyucudur. Pürüzsüz ve yumuşak bir deri oluşumunda etkin rol oynar. `Genç görünmek istiyorsan beyaz çay iç´ söylemini beyaz çay fazlasıyla hak etmektedir" dedi.
'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'
Beyaz çayın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Alim, "Kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi kuvvetlidir. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır" diye konuştu.
'ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Beyaz çaya ilginin fazla olduğunu kaydeden Alim, "Pandemi sürecinde stoklarımız tamamen tükendi. Yoğun talebi karşılamak üzere üreticilerimizi teşvik ederek beyaz çay üretimini artırmaya çalışıyoruz. Gelen yoğun talebi karşılamak üzere bu yıl yaş çay kampanyamızda üreticilerimiz teşvik edilerek beyaz çay üretiminin artırılması için çalışıyoruz. Geçen yıl 186 kilogram yaş tomurcuk almıştık. Bu sene henüz 100 kilograma çıkmadık. Çay sezonu sürüyor, bu rakamın artacağını düşünüyoruz. Beyaz çayın kilogramı 3,5 ila 4 bin TL arasında alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.
NASIL DEMLENİYOR
Beyaz çay içimi hafif, tatlımsı ve ferahlatıcı bir özelliğe sahiptir. 150-200 mililitre sert olmayan kireçsiz yumuşak su kaynatılıp sıcaklığı düşürüldükten sonra 2,5-3 gram beyaz çay 3-5 dakika demlenmek suretiyle içilir. Bu demleme 3 kez ilave su alınmak suretiyle tekrar edilir. Demleme, ayrı bir güzellik ve estetik kattığı için cam demlikle yapılmalıdır.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-08-04 12:15:28

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