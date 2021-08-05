Rize’de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor

İHA

Rize’de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor

Rize’de geçtiğimiz ay meydana gelen selde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.
14 Temmuz Çarşamba günü başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, Muradiye Beldesi’nde Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80), Güneysu ilçesinde ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu'nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu'nun Asmalı Irmak köyünde olmak üzere toplamda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 'Halil Usta' olarak bilinen Hasan Arıcı'yı ve Muradiye beldesinde ise Batuhan Delihasan'ı arama çalışması 23 gündür aralıksız devam ediyor. AFAD görevlilerinin dere içerisinde yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ederken, iş makineleri de dere içerisinde bulunan molozları kaldırarak AFAD ekiplerinin aramasını kolaylaştırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi
YEREL HABERLER Rize’de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza ...
Rize'de şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Rize'de şüpheli ölüm
Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay, pandemide tükendi
YEREL HABERLER Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay, pandemide ...
İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor Makine Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Metin Bıçakçı: "İlkel teleferikler yılda 1 kez denetlenmeli ve yeni yapılacak teleferiklerde bir mühendislik hesabı yapıldıktan sonra elektrik bağlanmasına izin verilmeli"
YEREL HABERLER İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ...
Teleferikten düşüp ölmüştü; tatil için memleketine geldiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Teleferikten düşüp ölmüştü; tatil için memleketine ...