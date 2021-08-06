Çay Kanunu Taslağı için artık top Tarım ve Orman Bakanlığı’nda RTEÜ tarafından geniş çapta araştırmalar sonucunda hazırlanan Çay Kanun Taslağı Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Hüseyin Karaman, bir süredir üzerinde çalıştıkları Çay Kanunu taslağını hazırlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduklarını söyledi.

Yıllardır çay müstahsillerinin dillendirdiği ‘Çay Kanunu’ için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla geçtiğimiz yıl Rize Ticaret Borsası’na bütün çay paydaşlarının katılımı ile bir toplantı düzenlenmişti. Düzenlenen toplantıda ise Çay Kanunu Taslağı’nın hazırlanması için RTEÜ’ye koordinasyon görevi verildi. Görevi alan RTEÜ ise işe koyularak yıllardır üzerinde çalıştığı çay hakkındaki verilerle birlikte bir taslak hazırlığı içerisine girdi. Çıkarılması planlanan Çay Kanunu’nun taslağını hazırlanarak tamamlandı.

Çay Kanunu taslağı hazırlanırken bütün paydaşlar ile fikir alışverişi yapıldığını dile getiren RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman “Çay konusunda birçok araştırma yaptık ve yapıyoruz. Rize Ticaret Borsası’nda Tarım Bakanımızın olduğu bir toplantı olmuştu. Çayla ilgili konular gündeme gelerek çay kanunu konuşulmuştu. Ortak görüşle üniversitenin rehberliğinde ve koordinasyonunda yapılması noktasında karar alındı. Biz RTEÜ olarak hemen orada görevimizi aldık ve ilgili arkadaşlarımıza verdik. Arkadaşlarımız ilde çayla ilgili olan ÇAYKUR, Ticaret Borsası, Ticaret Odaları, Ziraat Odaları gibi kim varsa, sadece ilimiz değil Trabzon’da, Artvin’de de ilgili insanlarla görüşerek gerçekten yoğun bir çalışma yaptılar” dedi.



"Dünyada çay adına ne yapılmış diye baktık"

Taslak hazırlama sürecinde zaman zaman tepkiler aldıklarını fakat kendilerinin çok detaylı bir araştırma içerisinde olduğunu dile getiren Karaman “Bu uzadığında zaman zaman bize baskı da geldi ama biz orada şunu yaptık; geçmişten bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları arkadaşlarımız incelediler. Ne yapılmış, dünya da ne yapılmış diye bu konuda ki yasal düzenlemelere baktılar. Geniş yelpazede bir görüş aldılar ve neticede kanun taslağını oluşturdular” ifadelerini kullandı.



"Bundan sonraki süreç Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda"

Üniversite olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmak için özen gösterdiklerini ve taslağı Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduklarını dile getiren Rektör Karaman "Biz taslağımızı Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim ettik. Bundan sonraki süreç ilgili bakanlığın koordinasyonunda gidecek. Detaylarına girmem belki doğru olmaz ama şunu söyleyeyim; Kaçak çay konusu, fiyat konusu, çayın kalitesindeki işlemler dahil olmak üzere bütün sorunlar ele alındı. Hepsi düşünülerek hazırlanan bir taslak oldu. Çay üreticilerimiz de bundan emin olsunlar. Hepsi en ince ayrıntısına kadar düşünüldü” şeklinde konuştu.

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