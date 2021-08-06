Rize´de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor

DHA

Rize´de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor


Rukiye MEYVECİ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, en çok vaka görülen iller arasında 9´uncu sırada yer alan Rize´de ilave Covid-19 servisleri açılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ)  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "İki Covid-19 servisimiz dolduğu için hastane olarak üçüncü servisi de açma hazırlığına başladık" dedi.
Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın illere göre açıkladığı, 24-30 Temmuz haftasının koronavirüs risk haritasında Rize´nin 100 bin kişide görülen vaka oranı 243,64 oldu. Ülke genelinde güncel haritada en çok vaka görülen iller arasında 9´uncu sırada yer alan kentte hastanelerde ilave Covid-19 servisleri açılmaya başlandı.
'ÜÇÜNCÜ SERVİSİ AÇMA HAZIRLIĞIMIZ BAŞLADI'
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, özellikle bu hafta içerisinde koronovirüs hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek "Temmuz ayında iki tane Covid-19 servisimiz vardı ve biz bunlardan bir tanesini `kapatabilir miyiz´ diye düşünüyorduk. Vakalarımız azalmıştı. 7 yatağımızda 15  gün kadar hiç hastamız olmadı. Son iki gündür Covid-19 yoğun bakımımız dolu. Bunun yanı sıra iki tane Covid-19 servisimiz de dolduğu için hastane olarak üçüncü servisi de açma hazırlığına başladık" diye konuştu. 
`HASTALARIMIZ AŞISIZ VATANDAŞLAR´
Vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyaran Doç. Dr. Demiral, "Yaz dönemindeki hareketlilik bizi biraz daha dikkatli olmak zorunda bırakacak. Bunu bireyler olarak yapmalıyız. Toplu alanlarda pandemi ortadan kalkana kadar maskeyi vücudumuzun bir parçası olarak kullanmak zorundayız. Öte yandan biz aşısız vatandaş sayısında bir azalma bekliyoruz. Aşılanmaya dönük ciddi talebimiz var. Baktığımız zaman vakalarda ve hastane yoğun bakım yatışlarında da aşısız vatandaşların çoğunluğunu görüyoruz. Bu durum sadece Rize ilinde değil diğer illerde de aynı durumda. Aşılanmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması gerekiyor. Diğer tedbir olarak da sosyal, kalabalık alanlarda maskeyi ihmal etmemeliyiz. Halkımızdan destek bekliyoruz" dedi. 
`PANDEMİ DAHA BİTMEDİ´
Rize'de oturanlardan Seval Şen "Bayramda çok kalabalık oldu. Dışarıdan gelenlerle daha ilk günden zaman geçirdik. Maskeye de eskisi kadar dikkat etmiyoruz" dedi. Hüsnü Adıgüzel ise "Toplumda biraz gevşeme oldu mu herkes buna ayak uyduruyor, halbuki hala pandemi bitmedi. Herkesin duyarlı olması lazım yoksa vakalar çok daha yukarılara çıkacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ-Emirhan PEHLİVAN
2021-08-06 12:51:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay Kanunu Taslağı için artık top Tarım ve Orman Bakanlığı’nda RTEÜ tarafından geniş çapta araştırmalar sonucunda hazırlanan Çay Kanun Taslağı Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edildi
YEREL HABERLER Çay Kanunu Taslağı için artık top Tarım ve Orman ...
Rize’de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Rize’de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama ...
Rize’de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi
YEREL HABERLER Rize’de 1 ay içerisinde 42 şahıs tutuklanarak ceza ...
Rize'de şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Rize'de şüpheli ölüm
Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay, pandemide tükendi
YEREL HABERLER Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay, pandemide ...
İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor Makine Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Metin Bıçakçı: "İlkel teleferikler yılda 1 kez denetlenmeli ve yeni yapılacak teleferiklerde bir mühendislik hesabı yapıldıktan sonra elektrik bağlanmasına izin verilmeli"
YEREL HABERLER İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ...