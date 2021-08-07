Rize’ye Endonezyalı gelin Ülkesinden 8 bin 677 km uzaktaki Rize’ye gelin geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’ye Endonezyalı gelin Ülkesinden 8 bin 677 km uzaktaki Rize’ye gelin geldi

İHA

Rize’ye Endonezyalı gelin Ülkesinden 8 bin 677 km uzaktaki Rize’ye gelin geldi

Ülkesi Endonezya’dan 8 bin 677 km uzaktaki Rize’ye gelin gelen Noveri Susiana bugünlerde yeni yuvasına ayak uydurmaya çalışıyor.
Rize’nin İyidere ilçesi Büyük Çiftlik köyünde yaşayan 26 yaşındaki Eren Temiz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Noveri Susiana ile bir süre konuştuktan sonra evlenme kararı aldı. 3 ay boyunca konuşarak birbirlerini tanıyan çift kız isteme fazlını iste pandemi nedeniyle ülkeler arası giriş çıkış yasak olunca internet üzerinden yaptı. Endonezya’dan Rize’ye uzaktan kız istemeyle dünya evine giren çift ise şimdi birlikteliklerini köyleri Büyükçiftlik köyünde sürdürüyor.
İnternet üzerinden tanıştığı eşi ile 3 aylık görüşmenin sonunda evlenebildiğini dile getiren Eren Temiz tanışma ve evlilik sürecini anlatarak “Eşimle ilk önce internet üzerinden tanıştım. 3 ay konuştuk, birbirimizi tanıdık, konuştuk ve anlaştık. Birbirimizin kültürünü öğrendik. Kültürümüzden ziyade ortak noktamız müslüman olmamız. Kültürlerimiz hemen hemen birbirine de yakın zaten. Bizim adetlerimize de uyabileceğinden eşimle mutlu bir yuva kurmak istedim. Amcaoğlumun eşi de Endonezyalı, oda bana çok yardımı oldu. Biz buradan, eşimde Endonezya’dan evraklarını hazırladı. 3 ayın sonunda da amcamın oğlu kendisi Endonezya’dan gelirken eşimi Türkiye’ye getirdi” dedi.
Korona virüs pandemisi nedeniyle kendilerinin Endonezya’ya gidemediği dile getiren Temiz, kız isteme faslını internet üzerinden görüntülü olarak yaptıklarını dile getirerek “Kız isteme fazlı internet üzerinden oldu. Ailelerimiz konuştu, tanıştı, anlaştı. Korona virüs salgını nedeniyle biz Endonezya’ya gidemedik. İlerleyen zamanlarda inşallah gitmeyi planlıyoruz. Gerçekten şimdi çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kardeş ülke Azerbaycan’dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Kardeş ülke Azerbaycan’dan itfaiye ekipleri gelmeye ...
Rize´de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor
YEREL HABERLER Rize´de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler ...
Çay Kanunu Taslağı için artık top Tarım ve Orman Bakanlığı’nda RTEÜ tarafından geniş çapta araştırmalar sonucunda hazırlanan Çay Kanun Taslağı Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edildi
YEREL HABERLER Çay Kanunu Taslağı için artık top Tarım ve Orman ...
Rize’de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Rize’de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama ...