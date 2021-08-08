Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Rize’nin İkizdere ilçesinde yürüyüşe çıktığı yaylada kaybolan 4 kişi kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Salkıçor Yaylası’nda meydana geldi. Salkıçor Yaylası’ndan Cimil Yaylası’na doğru yürüyüşe çıkan Ayşe Yazıcı (39), Ömer Kamil Yazıcı (42), Hülya Azaklı (49) ve Fethi Azaklı (62) dönüşe geçtiği sırada hava karardığı için önlerine çıkan dereyi geçemeyerek İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortalama 4 saat süren çalışmanın ardından vatandaşları kurtardı. Kurtarılan 4 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından İkizdere ilçe merkezine indirildi.

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