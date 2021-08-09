Yastığa sakladığı uyuşturucu polisten kaçmadı

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Rize’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fındıklı Polis Uygulama noktasında yapılan uygulamada şehirlerarası otobüs içerisinde H.K. isimli şahsın kullanımında bulunan yastık içerisinden 167 adet sentetik hap maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.K. isimli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçu şüphelisi olarak Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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