Rize’de şiddetli yağış etkisini gösterdi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rize’de şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu.

Rize’de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle derelerin debisi yükselince Salarha vadisinde dere karayoluna taştı. Karayolundan akan dere nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise yer yer şiddetli yağışlar nedeniyle kopmalar yaşandı. Kopmalar nedeniyle tehlike altında olan evler ise güvenlik önlemi amaçlı tahliye edildi.

Yağmurdan korktuğu için evi tahliye etmek zorunda kaldığını dile getiren Hatice Başçılar isimli vatandaş, “Yağmur ilk başta az yağıyordu ama öğleden sonra saat beş gibi bir anda yoğunlaştı. Dere taş, kütük ne varsa önüne alıp götürüyor. İnsanlar yağmurlu günlerde burada yaşamaya korkar oldu. Üstten aşağıya doğru yüklü bir şekilde gelen su evin altına birikti. Eve girmeye korkuyorum. Ev kopup gidecek diye korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Köylerinde 25 hanenin heyelan korkusu nedeniyle evini terk ettiğini dile getiren Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler Mahallesi Muhtarı Ekrem Yazıcı ise, “Bugün saat 17.00 sularında başlayan yağmur köyü etkisi altına aldı. Mahallede 25 hane evden çıktı. Biz büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.

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