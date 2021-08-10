Rize’de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

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Rize’nin Kalkandere ilçesinde aracını elektrikli süpürge ile temizlemek isteyen kadın akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hurmalık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Bahçeye park ettiği aracın içerisini elektrikli süpürge ile temizlemek isteyen 55 yaşındaki Sakine Yavuz, süpürge için evinden bahçesine uzatma kablosu çekti. Bu sırada elektrik akımına kapılan Yavuz yere yığılınca çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlenerek Rize Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

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