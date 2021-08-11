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Bülent Uygun : Taraftarımız biraz daha sabrederse güzel günler bizi bekliyor

DHA

Bülent Uygun : Taraftarımız biraz daha sabrederse güzel günler bizi bekliyor


Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hayal ettikleri hikayeyi yazmak için katkı yapacak futbolcular transfer etmek istediklerini belirterek, "Malum felaket yaşamış olmamız da bazı futbolcuların gelmesini engelledi. Taraftarlarımız biraz daha sabrederse, güzel günler bizi bekliyor" dedi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig´in ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Hazırlık süreci ve transferlerle ilgili bilgi veren teknik direktör Bülent Uygun, "Özellikle takımımızın sportif direktörü Fahri Tatan olmak üzere başkanımız Tahir Kıran ile birlikte oluşturulan scout ekibinin her futbolcuyu titizlikle izlemleri sonucunda, hayal ettiğimiz hikayeyi yazmak için katkı yapacak futbolcular transfer etmek istedik. Malum felaket yaşamış olmamız da bazı futbolcuların gelmesini engelledi. Görüşme yaptığımız futbolcuların oradaki doğal afetlerin o görüntülerini gördükten sonra yaşanan sürecin oluşturduğu intiba onları transfer etmemizi engelledi" dedi.
"TARAFTARIMIZ BİRAZ DAHA SABREDERSE GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"
Bülent Uygun, iyi bir Rizespor izleteceklerini düşündüğünü kaydederek, şöyle devam etti: "Genç yetenek olarak Anıl´ı Onur´u takıma katkı yaptık. Bundan önceki süreçlerde kiralık olarak verdiğimiz kendi evlatlarımız Emirhan´ı, Eren´i, Mahsun´u da takımımızın içerisine katarak bu gençlerimizi harmanladık. Tecrübeyi satın alamazsınız, tecrübeyi yaşamanız lazım. Bundan dolayı da özellikle Türkiye´nin son on yılına damga vurmuş Gökhan Gönül ile Alper Potuk´u transfer ederek takımımıza kattık. İsimlerini verdiğim santrafor mevkiine, sağ açık, sol açık ve bir tanede defans olmak üzere 4 tane yetenekli, özellikle kendi mevkilerinde fark yaratmış futbolcuları yönetimimiz çok kısa sürede baya bir aşama kat ettik. Medyaya duyurmadan bunu yürütmek istiyoruz. Maalesef kirli bir menajerlik sistemi var. O yüzden de transferler biraz gecikiyor. Taraftarımız biraz daha sabrederse güzel günler bizi bekliyor. Yeni gelen arkadaşların takıma katıldıktan sonraki geçiş evresini tamamladığımızda hem oyun anlayışımızla hem de felsefemizle çok iyi bir Rizespor´u hep birlikte izleteceğimizi düşünüyorum."
"TAKIMDA SAKATLIK PROBLEMİ VAR"
Takımda bir sakatlık problemi olduğunu söyleyen Bülent Uygun, bu konuda şunları dedi: "Yaklaşık 2,5 ay içerisinde Boldrin´in tekrar takımımıza döneceğini düşünüyorum. Bununla birlikte Umar belli bir yükleme yapınca hemen adalesinde sakatlıklar meydana geliyor. Lebogang Phiri geç kampa katıldığı için antrenmanda bir problem yaşadı. Remy´inde ufak tefek sakatlıkları var. Onlarda tam anlamıyla takıma katıldığı andan itibaren hem yepyeni bir transfer hem de takımımıza güç katacak futbolcular olacaktır. Bu sezon inanıyorum ki Remy atacağı birbirinden fazla gollerle takımımıza çok büyük bir katkı sağlayacak. O´nun da hem kalitesine, tecrübesine ve yeteneklerine ihtiyacımız var. İnşallah yepyeni bir Remy´i Rizespor sevenlerine izleteceğiz."
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"
Cuma günü karşılaşacakları Beşiktaş maçını değerlendiren Bülent Uygun, "Beşiktaş geçen sezonun şampiyon takımı. Geçen sezon eldeki kısıtlı imkanlarla inanılmaz bir başarı elde etti. Bizi zor bir maç bekliyor ama bizim elimizdeki bu kadar kısıtlı ve sürecin zor geçtiği ortamda, biz futbol adına kim olursa olsun sahada futbol oynamaya çalışan, beynindeki bütün düşüncelerini, yüreğindeki savaşma ruhunu, ayağındaki yetenekleri ile sahada Rizespor´u temsil eden iyi bir takımı, bütün futbol sevenlere izletmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
"SÜREÇ ZOR BAŞLAYACAK AMA MUTLU BİTECEĞİ SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM"
Taraftarları tribüne davet eden Bülent Uygun, "Taraftarımız bizim için olmazsa olmazımız. Onlarsız biz bir hiçiz. Onların sevgisine, duasına, desteğine ihtiyacımız var. Tribündeki yerlerini alsınlar. Assınlar atkılarını, giysinler formalarını, çıkarsınlar bayraklarını. Belki süreç zor başlayacak ama mutlu biteceğinin sözünü onlara verebilirim. Biz biriz, biz birlikte Rizespor´uz. Canımız Rizespor için mücadele etmeye onları tribüne davet ediyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2021-08-11 13:47:10

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