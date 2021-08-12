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Üzerine düşen yıldırımda ölümden tuttuğu ineğinin kuyruğu sayesinde kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı Dünyada belki de ilk kez yaşanan olayın kahramanı Rizeli Kemal Karadeniz yaşadığına inanamıyor Kemal Karadeniz: "Yaylada dolu yağışı nedeniyle göz gözü görmüyordu, inekler kaybolmasın diye kuyruğunu tutuyordum" "Yıldırım çakınca ben bir anda 15 metre savrulmuşum; 5 dakika sonra kendime gelebildim" Kemal Karadeniz'in oğlu Ahmet Karadeniz: "Babamın şemsiyesi varmış elinde, şimşeği şemsiyeden aldı diye düşünüyoruz; Direk de ineğe verdi yani babam aracı olmuş oldu. İnek telef oldu ama babam iyi"

İHA

Üzerine düşen yıldırımda ölümden tuttuğu ineğinin kuyruğu sayesinde kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı Dünyada belki de ilk kez yaşanan olayın kahramanı Rizeli Kemal Karadeniz yaşadığına inanamıyor Kemal Karadeniz: "Yaylada dolu yağışı nedeniyle göz gözü görmüyordu, inekler kaybolmasın diye kuyruğunu tutuyordum" "Yıldırım çakınca ben bir anda 15 metre savrulmuşum; 5 dakika sonra kendime gelebildim" Kemal Karadeniz'in oğlu Ahmet Karadeniz: "Babamın şemsiyesi varmış elinde, şimşeği şemsiyeden aldı diye düşünüyoruz; Direk de ineğe verdi yani babam aracı olmuş oldu. İnek telef oldu ama babam iyi"

Rize’de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğundan tutarak hayatta kalan Kemal Karadeniz o anları anlattı.
Olay Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü yaylasında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde kendisine ait büyük baş hayvanları ahıra almak isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz’in üzerine yıldırım düştü. Bu esnada Karadeniz ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen akım bir anda hayvana geçti ve büyük baş hayvan orada telef oldu. Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile 15 metre ilerisine savruldu. Yerde baygın yatan Karadeniz’i fark eden çevre sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karadeniz o anları İHA muhabirine anlattı.

İnek dolu yağışında kaybolmasın diye kuyruğunda tutmuş
Hayvanlarını ahıra getirmek üzere çaba gösterdiği sırada yıldırımın düştüğünü ve ineğin kuyruğuna tuttuğu için elektrik akımının direk kendisinden çıkarak ineğe geçtiğini dile getiren Kemal Karadeniz “4 arkadaş Koçdüzü Yaylası'nda çobandık. Saat 13.00 sularında bir dolu yağdı ama umursadık. Sonra 15.00’da bir daha oldu ama bu kez göz gözü görmez hale geldi. Bizde inekleri 4 arkadaş alıp aşağıya doğru iniyorduk. Ben bir tanesinin kuyruğunu tuttum (İnek dolu yağışı sırasında kaybolmasın diye). Bu sırada yıldırım çakmasıyla birlikte 2 ineğimiz gitti. Allah’a şükür bize bir şey olmadı. 15 metre falan attı beni. 5 dakika bir baygınlık geçirdim sonra kendim kalktım. Ondan sonra da 1 tane hayvanı hemen orada kestik. Onun canı çıkmamıştı, hiç olmazsa onu millet yesin diye kestik” ifadelerini kullandı.

Doktorlar inanamadı
Kemal Karadeniz’in oğlu Ahmet Karadeniz ise babasının yıldırımı elindeki şemsiye nedeniyle paratoner gibi çektiğini ve ineğin kuyruğundan tuttuğu için arada iletken vazifesi gördüğünden zarar görmediğini dile getirerek “Babam herhangi bir sıkıntım yok diye hastaneye gelmek istemiyordu. Biz apar topar getirdik. Doktor hayret etti. Biz 15 metre fırlatıldı diye söylediğimizde doktorlar çok şaşırdı. Serum falan takıldı. Elektrik böbreklere bir ufak zarar vermiş. 24 saat bekledik ve çıktık. Babamın şemsiyesi vardı, şimşeği şemsiyeden aldı diye düşünüyoruz. Direk de ineğe verdi. Yani babam aracı olmuş oldu. İnek telef oldu ama babam iyi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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