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Rize’de heyelan riski bulunan yerde inek kurtarma operasyonu Bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan gebe inek, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı

İHA

Rize’de heyelan riski bulunan yerde inek kurtarma operasyonu Bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan gebe inek, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı

Rize’de heyelan riski olan bölgeden uzaklaştırılmak için uğraşılan gebe inek, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, merkeze bağlı Kale Mahallesi, Piri Peis Caddesi’nde saat 16.00 sularında meydana geldi. Yolun hemen alt kısmında bulunan yeni duvarın yağmur nedeniyle çökme riski olduğundan Ramazan Kazdal’a ait ev tahliye edildi. Evde yaşayan 4 kişi kendileri çıktı ancak evin ahırında bulunan inek korktuğu için olduğu yerde oturdu. Tüm komşuların toplanarak ineği kaldırma çabaları olumlu sonuç vermeyince çareyi yardım aramakta bulan Kazdal ailesi, nereyi aradıysa bir türlü çözüm bulamadı. Son olarak Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen aile olay yerine gelen itfaiyeye ait vinç yardımı ile gebe ineği halatlarla bağlayarak bulunduğu yerden saat 22.40’ta çıkardı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin de yardımı ile çıkartılan inek veterinere gitmek üzere kamyonetin kasasına konuldu.

“Hayvanımı orada bırakamazdım”
Uzun süre ineği heyelan riski olan bölgeden uzaklaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren hayvan sahibi Nermin Kazdal, “16.00’dan beri uğraşıyoruz. Hayvanı çıkartıyordum, yattı. Herkesi aradık hiç kimse oralı olmadı. Belediye burada bir duvar yaptı ondan sonra duvar çatladı. Bana ‘Yağmur yağınca kesinlikle burada durmayacaksın’ dedi. Bende evden çıktım, boşalttım evi ama hayvanımı orada bırakamam. Herkesi aradık, en son işte itfaiyeyi aradık da onunla çıkardık onu. Allah razı olsun onlardan. Aramadığımız yer kalmadı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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