Covid19 salgınında haftalık 100 binde görülen vaka sayısı 503’e ulaşan Rize’de Vali Kemal Çeber rehavet uyarısında bulunarak “Sokaklarda yüzde 90’larda gördüğümüz maske takma oranının yüzdesinin azaldığını ve maskenin biraz daha estetik bir ürünmüş gibi kola, bileğe, çene altına takıldığını gördük” dedi.

Kontrollü normalleşme sürecinde Rize’nin geçen haftaya göre haftalık vaka sayısı artışa geçerek 100 binde 503’e ulaştı. Rehavet uyarısı yapan Rize Valisi Kemal Çeber, sokaklarda maske takmayan insanların sayısının arttığını dile getirerek “Pandemi süreci ile ilgili ben her zaman söylediklerimi şimdide söylüyoruz. Bu tehlike, bu risk hala bitmedi. Neticede biraz rahatladık ve rahatlamakla beraber rehavet de oluştu. Sokaklarda yüzde 90’larda gördüğümüz maske takma oranının yüzdesinin azaldığını ve maskenin biraz daha estetik bir ürünmüş gibi kola, bileğe, çene altına takıldığını gördük. Yeniden vatandaşlarımızı uyarmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Tekrar vaka sayıları hızla artmaya başladı. Hem ülkemizde hem de Rizemiz’de artmaya başladı. Rehavete düşmememiz lazım. Maske, mesafe ve temizlik bu işin formülü” dedi.

Hiç kimsenin rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kullarına dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çeber “Yeni süreçte artık bir bilinmeyenle mücadele etmediğimiz için, herkesin her şeyi bilir hale geldiği için ve artık herkes çok sıkıldığı için sosyal hayatımız, ticaretimiz artık insanların da sabrının zorlandığı noktalara geldiği için biraz daha vatandaş tedbir odaklı süreç yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın maske mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu zaman bu işin üstesinden gelebileceğimize inandığımız bir süreç yaşıyoruz. Biz bu süreci aşılamalarla destekliyoruz. Kimsenin sürecin sonuna gelindiği gibi bir kanaate kapılmaması, maske, mesafe, temizlik üçlüsünden vazgeçmemesi lazım. Rize özelinde de vakalarımız artıyor ve bizi tedirgin edecek seviyelere gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.



"Aşılama oranımız yüzde 60'ları geçti"

Rize’nin aşılamada yüzde 60’ı geçtiğini dile getiren Çeber “Aşılamada toplamda 390 binlere yaklaştık. Bunun 190 bin doza yakını 1. doz aşı. 150 bin doza yakın da 2. doz aşılar. Vatandaşlarımızın şöyle düşünmemesi lazım; aşılama her şeyi çözmüyor. 2. doz aşımızı da olana kadar kimse kendini tam olarak aşılandık diye görmesin. Aşı hastalanma riskinizi azaltıyor, hastalandıktan sonra da süreci rahat atlatmanızı sağlıyor. Şuanda hastanemizde Covid19 nedeniyle tedavi olanların yüzde 90’ı hiç aşı olmamış, ya da 2. doz aşısını olmamış kişiler. Yani 2 doz aşısını alıp da hastalandım diye gelen çok az, gelse bile hemen hemen semptomsuz bu süreci yaşıyor. Rize’de biz aşılamada kümülatif oran olarak yüzde 63’lere yaklaştık. Günde de ortalama 7 bin doz aşı yapıyoruz” diye konuştu.

30 yaş altına da aşılama için uyarıda bulunan Vali Çeber “Sıkıntımız 30 yaş altındaki hemşerilerimizin aşılanma oranı düşük. 30 yaşın altındaki vatandaşlarımızın mutlaka aşılanması gerektiği gerçeğini unutmaması lazım. Bundan sonra alınacak tedbir ve kısıtlamaların aşı olanların hakkını koruyacağını düşünüyorum. Bu benim kendi tahminim. Örneğin Rizeliler aynı benim gibi Rizespor’u çok severler. Eğer ki maçlara gelmek istiyorsalar mutlaka 2 doz aşılarını tamamlamaları lazım” şeklinde konuştu.

Randevu olmadan hastanelere hasta kabul edilmediğini hatırlatan Çeber “Vaka sayılarımız arttığı için artık hastanelerimiz ve sağlık personelimiz de zorlanmaya başladı. Randevusu olanlar dışında hastanemize hasta kabul edemiyoruz. Takdir edersiniz bu bölgeye has çay ve fındık sezonu, izin sezonu, tüm sağlık personelimiz izin almak istiyor ama biz onlara izin vermekte zorlanıyoruz. Neredeyse onların bu yasal ve insani haklarından taviz vermelerini bekliyoruz” dedi.

