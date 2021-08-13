Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

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Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle taşarak bölgeye gelen yolu trafiğe kapattı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Ağaran Şelalesi, taşarken, çevresi sular altında kaldı. Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile şelaleye giden yol da ulaşıma kapandı.

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