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Rize'de sağanak etkili oluyor (3)

DHA

Rize'de sağanak etkili oluyor (3)


PAZAR'DA SU TAŞKINI
Rize'nin Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu. Merkez mahallesi Çarşıbaşı mevkisinde bazı iş yerlerini su bastı. PazarHemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar yaşanırken, ilçede esnaf tıkanan mazgalları kendi imkanları ile açıp, suyu tahliye etmeye çalıştı.Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2021-08-13 21:28:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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