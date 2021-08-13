Rize'de sağanak etkili oluyor (3)

İçişleri: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

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PAZAR'DA SU TAŞKINI

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu. Merkez mahallesi Çarşıbaşı mevkisinde bazı iş yerlerini su bastı. PazarHemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar yaşanırken, ilçede esnaf tıkanan mazgalları kendi imkanları ile açıp, suyu tahliye etmeye çalıştı.Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-08-13 21:28:28



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