Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE´de, dün akşam sağanak nedeniyle bazı ilçelerde heyelanlar meydana gelirken, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Çayeli ilçesinin yüksek kesimlerindeki 10´u aşkın yerleşim yerinin yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, bu bölgelerde temizlik, yol açma ve hasar tespit çalışması başlattı. Çayeli'nde 1 yıl önce heyelan nedeniyle 'oturulamaz' raporu tutulan, 2 katlı inşaat halindeki ev de dün yine heyelanda 30 metre kaydı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyurulduktan sonra bölgede Ordu'nun yanı sıra Rize'de de dün akşam yağış etkili oldu. Çayeli ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle yollarda hasar oluştu.

AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda ise heyelanlar meydana geldi. Yağışla Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı. Şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda hasar meydana geldi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YOLLAR KAPANDI

Ekipler, bugün kentte temizlik ve hasar tespit çalışması başlatırken, kapalı 10 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapanan diğer köy yoluna ulaşım sağlanması için 77 iş makinesi ve 88 kişilik personel ile çalışma yürütülüyor.

YİNE HEYELAN; 2 KATLI EV İNŞAATI BU KEZ KAYDI

Öte yandan Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde, 1 yıl önce heyelanda tedbir amaçlı tahliye edilen, Ahmet Kara´ya ait inşaat halindeki 2 katlı evin, dün yine heyelan nedeniyle bulunduğu alandan 30 metre bahçeye doğru kaydı. İnşaat için AFAD ekiplerince geçen yıl 'oturulamaz' raporu hazırlandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli

2021-08-14 17:14:07



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