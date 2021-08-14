Rize'de 'oturulamaz' raporlu ev inşaatı, heyelanda bu kez 30 metre kaydı (3)

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O ANLAR KAMERADA

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde heyelan nedeniyle 2 katlı inşaatın bulunduğu yerden kaydığı anlara ait, cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir evin balkonundan kayda alınan görüntüde; üst kısmından yol geçen ve tek katlı taş binanın yanında çatı katı görünen 2 katlı inşaatın, zemininde oluşan heyelan sonucu aniden kayarak gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Rize RİZE, (DHA)

2021-08-14 20:03:33



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