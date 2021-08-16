'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi

Kentsel dönüşümde ortaya çıkmıştı... "Yeni bir soluk oldu"

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RİZE, (DHA)KARADENİZ müziğinin `Cimilli İbo´ lakabıyla tanınan isimlerinden, Rizeli İbrahim Özer (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul´daki hastanede hayatını kaybetti.

Geçen yıl yakalandığı koronavirüsü yenen şarkıcı İbrahim Özer, daha sonra böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özer, bir süredir İstanbul´da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim Özer´in cenazesi, yarın memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Rize

2021-08-16 11:03:27



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