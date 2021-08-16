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Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın kilogram fiyatının bu yıl bin 200 lira olması bekleniyor

İHA

Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın kilogram fiyatının bu yıl bin 200 lira olması bekleniyor

Rize’nin İkizdere İlçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı’nın üreticiler tarafından sağımı gerçekleştirildi.
Haziran ayının başında, kovanlarını gözden geçiren arıcılar bahar mevsiminde peteklerin tüm bakımlarını gerçekleştirdi ve düşük rakımdaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra peteklerini Anzer Yaylası’na çıkardı. 40’ı endemik olmak üzere 400’ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımda Anzer Balı üretimini gerçekleştiren arıcılar son olarak bal sağımını da tamamladı.
Hava koşullarının kötü gidişatı nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu dile getiren Anzer Balı Üreticisi Yakup Samangül “Bu sene bal rekoltesi tüm dünyada oluğu gibi Anzer’de de maalesef oldukça düşük. Küresel ısınma ve kuraklık Anzer’i de etkiledi. Son zamanlarda yağan yağmurlar tabiatı biraz güldürdü. Ondan öncesinde durum baya kötüydü. Biz Anzer Balıyla ilgili coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Bu adımı atma noktasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Coğrafi işaret Anzer Balıyla ilgili kontrolün devlet tarafından yapılmasıdır. İnşallah bundan sonra Anzer Balları İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün kontrolünde Hacettepe Üniversitesine gidip tahlil olduktan sonra coğrafi işaret tesciliyle beraber piyasaya sürülmüş olacaktır” dedi.
2 yıldır zam almayarak 1000 liradan satılan Anzer Balının bu yıl ki kilogram fiyatının bin 200 lira olacağını kaydeden Samangül, Anzer Balı’nın bir şifa deposu olduğunun ve kahvaltıda tüketilecek bir bal olmadığının altını çizerek "2019 ve 2020 senelerinde bal fiyatı değişmemişti bin liradan satış yapılıyordu. Fakat bu sene fiyat bin 200 tl olarak belirlendi. Piyasada çok sahte Anzer Balı var. Bu konu bizim derdimiz. Anzer halkının derdi. Hem üretici hem de tüketici açısından önemlidir. Anzer Balı kahvaltıda tüketilecek bir bal değildir. Şifa niyetine kullanılan bir baldır” ifadelerini kullandı.

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