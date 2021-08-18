Rize Valiliğinden Delta varyantı ve Covid-19 uyarısı

Korona virüs vaka sayılarının hızla arttığı Rize’de valilik tarafından vatandaşlara uyarı yapılarak tedbir alınması istendi.

Covid19 salgınında haftalık 100 binde görülen vaka sayısı 503'e ulaşan Rize'de valilik tarafından vatandaşlara yönelik uyarıda bulunuldu. Vatandaşların zorda kalmadıkça hastanelere başvurmamasının istendiği uyarı da, aynı zamanda vatandaşlardan kalabalık ortamlardan da kaçınmaları istendi.

Rize Valiliği tarafından yapılan uyarıda, “Delta varyantının etkisi ile kovid19 vaka sayıları ne yazık ki ilimiz genelinde artış göstermiş ve hızla artmaya da devam etmektedir. Hastalık genç, yaşlı demeden özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir etmekte olup, hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir. Bu sebeple çok zorunda kalınmadıkça hastanelerimize başvurulmaması, mümkün mertebe aile hekimlerimizden hizmet alınması gerekmektedir. İçinde bulduğumuz bu zor günlerde kalabalık her ortamdan uzak durmalı, maksimum tedbir almalı ve en etkili çare olan aşımızı mutlaka yaptırmalıyız” ifadelerine yer verildi.

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