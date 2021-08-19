Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Rize’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bir araçta ve sonrasında soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte B.A. ve C.B. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam ağırlığı 1,05 gr. metamfetamin maddesi, 32,33 gram bonzai maddesi, 176 gr. sıvı sentetik sannabinoid maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, alüminyum folyo ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Konu ile ilgili B.A. ve C.B. isimli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ve Yasadışı Kenevir Ekimi suçundan adli işlem yapılarak, B.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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