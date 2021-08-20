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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yorumcunun Rizespor anısı herkesi hayrete düşürdü

İHA

Yorumcunun Rizespor anısı herkesi hayrete düşürdü

Geçmişte Nijeryalı futbolcu Uche Kalu ile İngilizce konuşmaya çalışarak gündeme gelen TV yorumcusu Alaattin Onay, bu kez Rizespor anısıyla herkesi hem güldürdü hem düşündürdü.
2013 yılında Rize'de bir yerel televizyonda yapılan programda sunucu Alaattin Onay Nijeryalı Uche Kalu ile anlaşmakta zorlanınca ortaya ilginç görüntüler çıkmış ve tüm Türkiye’de gündem olmuştu. Bu kez Onay yorumcu olarak katıldığı TV programında anlattığı Rizespor anısı ile gündeme geldi. Onay’ın iddiasına göre Ankara’da esnaflık yapan bir vatandaş Rizesporlu yöneticiler tarafından futbolcu zannedilerek kaçırıldı ve bir otele yerleştirildi. Zavallı adam 2 gün boyunca futbolcu olmadığını anlatarak, ‘Dükkan kapalı kaldı bırakın gideyim’ dese de başka bir takımda oynayacağı gerekçesi ile kendisine inanılmadı. Yorumcu Alaattin Onay ise o anları katıldığı programda anlattı.

"Futbolcuya benziyormuş"
Onay, yaşandığını iddia ettiği olayı, “Adamın bir tanesi yerli bir futbolcu transfer edecek. Ankara’da futbolcuyu buluyorlar. Rizespor yöneticisinin bir tanesi, adamı alıyor götürüyorlar otele. Adamı ‘Aman başkası almasın’ diye 2 gün otele kapatıyorlar. Zavallı adam ‘Kardeşim aradığınız ben değilim’ demeye çalışsa da bunu bir türlü anlatamıyor. 2 gün otelde kalır ve sonrasında adamın Ankara’da butik dükkanı var. Bunu da bizim yönetici yaptı. Bunu kimin yaptığını söylerlerse bunu da söyleriz. Adam 2 gün otelde kapalı kaldı. Derdini anlatıyor ‘Kardeşim dükkan kapalı kaldı bırakın gideyim. Ben o değilim’ diyor. ‘Sus! Başka takıma gideceksin’ diyorlar. 2 gün zannettiler ki o futbolcuyu kaçırdık, o değilmiş ona benziyormuş" ifadeleriyle anlattı.

"Allah aşkına yorum yap, mezar taşı gibi durma"
Moderatör Necati Dili ile de anlaşamayan yorumcu Alaattin Onay aynı programda moderatörün yorumlarına karşılık vermemesine de zaman zaman tepki gösterdi. "Futbolcu transferi için çalışma gece gündüz nasıl oluyor" sorusuna moderatör Dili’nin cevap vermediğini gören Onay, “Necati abi Allah aşkına arada bir yorum yap sen de, mezar taşı gibi karşımda duruyorsun” ifadelerini kullandı. Moderatör Dili’nin programı sonlandırmak için rejiye "Yorumları toparlayalım bitirelim" dediği anda ise Onay duraksadı. Bu esnada Dili kendisine "Kulağım sende Alaattin" dedi ve Alaattin onay canlı yayın esnasında “Kulağın bende gözün de bende olsun” diyerek tepki gösterdi. Dili ve Onay’ın canlı yayın boyunca ettiği sohbetlerdeki o ilginç anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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