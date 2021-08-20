Rize’de sağanak yağış nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Rize’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su basan güney çevre yolu trafiğe kapandı.
Rize’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, Müftü Mahallesi, Gülbahar Mahallesi, Bağdatlı Mahallesi ve Portakallık Mahallesi’nde güney çevre yolunda da su birikintileri oluştu. Su baskını nedeniyle trafiğe kapanan Güney Çevre Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluşurken, yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.