Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Mücadele 00’lık beraberlikte sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada altı pas içerisinden Ronaldo Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

75. dakikada Erhun, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı.

86. dakikada Tunay sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekti, Alberk Koç topu kale çizgisinde kurtardı.

90+4. dakikada sol kanattan atak geliştiren Ahmed Musa tarafından çekilen şut kaleci Gökhan tarafından kurtarıldı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bıyık xx, Candaş Elbil xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fabrcio Baiano xxx, Cemali xxx (Emir dk. 89 ?), Djokovic xx, Yasin x (Eren dk. 89 ?), Holmen x, Ronaldo Mendes xx (Alberk dk. 74 xx), Bryan Dabo xxx, Gökhan xx, Sabo xxx (Umar dk. 74 x), Alper xx

Yedekler: Tarık, Emir Han, Anil, Selim, Uğur Can, Güvenc

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Balkovec xxx, Efe x (Jimmy dk. 63 x) , Benatia xx (Burak dk. 63 xx), Zukanovic xx, Ahmed xxx, Biglia xxx, Pesic xxx, Erhun x (Serhat dk. 85 ?), Kerim xx (Tunay dk. 73 x)

Yedekler: Aygun, Salih, Muhammed, Munir, Arveladze

Teknik Direktör: Daniele Cavalletto

Sarı kartlar: Fabrcio Baiano (Çaykur Rizespor), Jimmy (Fatih Karagümrük)

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