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`Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız´

DHA

`Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız´


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)- RİZE'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle, hastanelerde ek Covid-19 servisleri açılıyor. Doçent Doktor Ayşegül Çopur Çiçek, son günlerde İngiltere varyantını hiç görmez olduklarını belirterek, "Delta varyantı yüzde 35-40´lar seviyesinde. Virüs değişimlerini hızlı şekilde devam ettiriyor ve ileriki süreçlerde Delta'dan başka mutasyonları da konuşacağız" dedi.
Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonlarıyla başlayan göçlerle koronavirüs vakalarında yaşanan artış, Sağlık Bakanlığı´nın illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına ilişkin güncel paylaşımına yansıyor. Rize´deki hastanelerde ek Covid-19 servisleri açılırken, yoğun bakım servisleri de dolma seviyesine geldi. İl Sağlık Müdürlüğü´nün aldığı kararla, kentte hastanelere randevusuz hasta kabul edilmezken, henüz aşı yaptırmamış vatandaşlara ise uzmanlardan aşı olmaları çağrısı yapılıyor.
Toplam 416 bin 751 kişinin aşılandığı Rize'de, sadece birinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 bin 95, her iki doz uygulanan kişi sayısı ise 166 bin 271 oldu. Kent nüfusunun yüzde 48,28'i her iki doz aşıyı yaptırırken, sadece bir doz aşı yaptıranlar yüzde 10,77, hiç aşı yaptırmayanların oranı ise yüzde 40,94 olduğu görülüyor.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı İl Koordinatörü Doçent Doktor Ayşegül Çopur Çiçek, hastanelerde yatanların çoğunluğunun aşısız olduğunu belirtti. Çiçek, "Genelde aşı olmayanlar, aşı karşıtları biraz daha genç grup. Bu da zaten ağır hastalıklar tablosu ve yoğun bakıma yatışlar olarak bu duruma yansıdı. Düzenli aşı olanlar daha çok 50 yaş üstü olduğu için hastanelerde yoğun bakıma yatış ve ağır hastalık tablosunda yaşlıların daha az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla genç popülasyonun aşı karşıtı olmasının etkilerini hastalık olarak, vaka pozitiflikleri olarak görüyoruz" dedi.
'AŞI KARŞITLIĞI YAPMADAN AŞILARIMIZI OLALIM'
Aşı karşıtlığında sosyal medyanın çok etkili olduğunu belirten Doçent Doktor Çiçek, "Kendi aralarında özellikle `DNA´mızla oynanacak, mikroçipler yerleştiriliyor veya aşının yan etkileri çok fazla, kısırlık durumlarına yol açacak´ gibi pek çok bilgi kirliliği dolaşıyor. Bununla ilgili ciddi anlamda yapılmış çalışmalar var. Onları okumalarını tavsiye ediyorum. Aşının koruyuculuğu birtakım yan etkilerinden çok çok daha ön planda. O yüzden `aşıyı olmamaktan´ çok, `aşıyı olursam ağır hastalık tablosunda olmayacağım, yoğun bakıma düşmeyeceğim veya daha hafif geçireceğim´ diye düşünülmeli. Aşıyı `Covid´e yakalanmayalım´ diye olmuyoruz. `Aşı olsak bile bu virüsle karşı karşıya gelebiliriz ama ağır geçirmeyelim´ diye oluyoruz. Bu yüzden de toplumsal bağışıklık çok önemli. Aşı yaptırmış kişiler aslında aşı olmayanları da korumuş oluyorlar. O yüzden aşı karşıtlığı yapmadan aşılarımızı olmamız lazım" diye konuştu.
`İNGİLTERE VARYANTINI GÖRMEZ OLDUK´
İleriki süreçte başka mutasyonların da görülebileceğini kaydeden Çiçek, "Birkaç hafta öncesinde günlük test ortalamamız 750-800 bandındayken şu anda günlük test sayımız iki binleri bulmaya başladı. Bunun da yaklaşık yüzde 25´ini pozitif vakalar olarak raporlamak durumunda kalıyoruz. Daha önce bu pozitif vakalarında yüzde 90´ı İngiltere varyantıyken, son dört beş gündür İngiltere varyantını hiç görmez olduk. Delta varyantı yüzde 35-40´lar seviyesinde, geriye kalan yüzde 60-70´lik kesim ise elimizdeki mevcut kitin henüz tespit edemediği diğer şüpheli varyantlar olarak kayıtlarımıza geçiyor. Bu da virüsün değişimlerini hızlı bir şekilde devam ettirdiğini ve ileriki süreçlerde deltadan, Delta plustan başka mutasyonları da konuşacağımız anlamına geliyor" ifadelerinde bulundu.
`İNSANLAR AŞI OLMAKTAN KAÇIYOR´
Kentte yaşayan Resmiye Bostan, herkesin aşısını olması gerektiğini söyleyerek, "Maske herkesin kolunda duruyor. Temizliğe dikkat eden, kalabalıktan kaçan yok. Bu kadar tedbirsizlik içerisinde vakalar niye artmasın ki? Ben 3´üncü aşımı oldum ama çoğu kimse daha hiç aşı olmadı. Diyorlar ki 10 sene sonra yan etkileri çıkacak. İnsanlar aşı olmaktan kaçıyor" dedi.
`GENÇLERE TAVSİYEM HEMEN AŞI OLSUNLAR´
Asiye Kaya da "İl dışından gelenler çok oldu Rize'ye. Her şey de serbest olunca insanlar parklara, sokaklara koşturdu. Cenaze, düğün derken, işte vakalar bu seviyeye geldi. Ben 3´üncü aşımı da oldum ama olmayanların sayısı çok fazla. Aşı olmayan, öbürüne `Sen de olma´ diye söylüyor. Hele de gençler birbirlerinin beyinlerini yıkıyor. Gençlere tavsiyem hemen aşı olsunlar" diye konuştu.
Ateş Hatinoğlu ise "Halkımızda ciddi bir duyarsızlık var ve kurallara karşı direnç gösteriyorlar. Daha duyarlı olup kurallara riayet etmeyi öğrenmeliyiz. Gençler, 'hasta olursam hafif atlatırım' düşüncesiyle ve aşıyla ilgili ortaya atılan spekülasyonlar sebebiyle aşı olmaya yanaşmıyor. Hasta olduklarında ailelerine bulaştırarak zarar vereceklerini unutmamaları lazım" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-08-22 09:42:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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