Rize'de 'formulaz' tahta araba yarışları heyecanı

Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/ARDEŞEN (Rize) , (DHA)RİZE´nin Ardeşen ilçesinde pandemi nedeniyle ertelenen 'formulaz' tahta araba yarışları, düzenlendi. Bu yıl 12´ncisi gerçekleşen yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Kıl çorap ve kara lastik giyen yarışmacılar 1600 metrelik parkurda tahta arabaları ile zor anlar yaşadı.

Karadeniz´de gelenekselleşen ve 2 yıldır pandemi nedeniyle ara verilen 'formulaz' tahta araba yarışları, Ardeşen´in Tunca beldesinde gerçekleştirildi. Belde belediyesi ve Redbull tarafından 'Arabam tahtadan inerim rampadan' sloganıyla düzenlenen yarışlara; 51 erkek, 9 kadın yarışmacı olmak üzere 57 kişi yarıştı. Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1,70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu.

PARKURDA ÖNLEMLER ALINDI

'Formulaz'da, eğimli yolda, yarışmacıların uçurumdan düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar; kask, kolluk ve dizlik taktı. Yarışlarda, sağlık ekipleri de olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, jandarma ekipleri ise yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

SAATTE 70 KM HIZA KADAR ÇIKTILAR

Yarışlarda motor, fren ve demir parçanın kullanılmadığı araçlarla 1600 metrelik parkuru tamamlayarak, bitiş çizgisine ulaşılmaya çalışıldı. Rampalarda 70 kilometre hıza kadar ulaşılabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler, fren işlevi gördü. Parkurda bazı yarışmacılar, birbirine çarpmaktan son anda kurtulurken, bazıları da saman balyalarına çarptı. Bazı kişilerin tahta arabasının tekeri ve direksiyonu yerinden çıktı. Yarışmada başırılı yarışçılar, ödüllendirildi.

`ATA GELENEĞİ YAŞATILIYOR´

Dünya Şampiyonu Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da, katıldığı yarışda deneme sürüşü yaptı. Onbaşı, "Formulaz´ı 4 yıldır takip ediyorum. Çok ilginç ve güzel bir etkinlik. Bu yıl buraya katılmak, bu atmosferi yaşamak beni çok mutlu etti. İnsanların burada ata geleneklerini yaşatıyor ve tanıtıyor olması da başka bir güzellik" dedi.

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül de "Dedelerimizden kalan tahta araba kültürünü yeni nesillere taşıyabilmek ve herkese öğretebilmek için bu yarışları yapmaya devam ediyoruz. Yarışlarımıza ilgi her yıl artarak devam ediyor. Yöremize özgü tahta arabaları Türkiye'nin dünyanın her tarafına duyururuz" diye konuştu.

Yarışmacı Muhammed Kuyumcu "Yeniden Formulaz'ın başlamasını büyük bir heyecanla bekledim. Dedelerimizden kalan bir geleneği bu yarışlarla devam ettirdiğimiz için çok mutluyum. Bu 6´ncı yarışım. Arabalarımız tamamen ahşaptan yapılıyor, kıl çoraplarımızı ve kare lastiklerimizi giyerek yarışlara katılıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kadınlar kategorisinde ilk kez yarışan Gönül Şişmanoğlu ise "Şansımı denemek istedim, hiç tahta araba kullanmadım, cahil cesareti şu an benim yaptığım. Hedefim sondan birincilik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-08-22 17:20:00



