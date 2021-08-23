Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı FraportTav Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Çaykur Rizespor, cuma günü saat 20.30'da oynayacağı FraportTav Antalyaspor maçı hazırlıklarına Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve düz koşunun ardından taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, çift kale maçla son buldu.
Öte yandan yeşilmavili ekip FraportTav Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etmek için yarın Antalya'ya gitmek üzere yola çıkacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.