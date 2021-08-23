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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor altyapısında iletişim temalı toplantı

İHA

Çaykur Rizespor altyapısında iletişim temalı toplantı

Son yıllarda altyapıya özen gösteren Çaykur Rizespor’da yeni akademi direktörü yönetiminde U16 ve U17 takımlarına yönelik toplantı gerçekleştirdi.
Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde akademi direktörlüğü görevine başlayan Fedayi Aksoy altyapı takımlarıyla iletişim toplantıları yapmaya devam ediyor. Yeni haftaya U17 ve U16 takımlarının futbolcu ve teknik ekipleri ile ‘İletişim’ temalı toplantıda bir araya gelerek başlayan Fedayi Aksoy, “Çocuklar; fizyolojik ve psikolojik evrelerde değişiklikler gösterir. Çocukların ve gençlerin her evrede ihtiyaçları da farklıdır. Her yaşın gelişim özellikleri ve öğrenme ihtiyaçları farklı farklı, bu nedenle hem saha içinde hem de saha dışında önce problem çözmeyi öğreteceğiz. Eğitim konseptimizi; yetiştirme bölümü, geliştirme bölümü, performans ve geçiş bölümü olarak görüyoruz. Eğitim konseptinin amacı yetiştirilen oyuncuların yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlayıp kişiliğini geliştirmesinin desteklenmesidir. Genel olarak altyapı teknik öğretimi çok önemlidir, mükemmel bir teknik uzmanlık olmaksızın taktiksel çeşitliliğe ulaşılamaz. Sonuç olarak; altyapı itibariyle ciddi bir eğitim alanlar yüksek kalitede rekabetçi oyuncu olurlar” ifadelerini kullandı.

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