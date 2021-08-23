Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir haftada 45 bin lira para cezası uygulandı

16 ile 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen denetimlerde karantina kurallarına uymayan 24 kişi belirlenen otellerde izolasyona alınırken, 15 kişiye ise toplamda 45 bin lira para cezası uygulandı.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 441 kişilik 150 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 16 Ağustos tarihinden 22 Ağustos tarihine kadar yapılan pandemi denetimlerinde denetlenen 2 bin 962’den 321’i uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde 969 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde kurallara uymadığı tespit edilen 15 kişiye ise ekipler tarafından toplamda 45 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, yine 1 hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid19’a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 24 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu.

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