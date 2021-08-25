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Rize´de heyelan riski altındaki yapıların yıkımı başladı

DHA

Rize´de heyelan riski altındaki yapıların yıkımı başladı


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVA/RİZE (DHA)RİZE´de geçen ay 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda hasara yol açan sel ve heyelan afetlerinin izleri silinmeye çalışılırken, kentte riskli yapıların yıkımı da başladı. Acil yıkım kararı alınan 17 binadan heyelan tehdidi altında olan Güzelyurt köyündeki 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nca yürütülen 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında riskli olduğu tespit edilen yapılar için harekete geçildi. Sel ve heyelan tehlikesini en fazla yaşayan Rize'de 'acil ve öncelikli boşaltılması' gereken 17 yapı tespit edildi. Bu yapılardan heyelan riski altındaki ilk yapının yıkımı gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Güzelyurt köyünde Ali Furtuna´ya ait 3 katlı bina, ekiplerce yıkıldı. Yıkımların önümüzdeki günlerde süreceği öğrenildi.
`DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPSIN´
Binasının yıkılışını izleyen Saadet Furtuna "Burada heyelan 2-3 yıl önce yaşandı. Kapımızın önünün de heyelan meydana geldi. Evde de çatlamalar olunca boşalttık. Heyelan tehlikesi devam ediyor. Geçen ayki yağmurlarla beraber köylülerimizle yine aynı korkuları yaşadık. Devletimiz gerekeni yapsın istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-08-25 13:20:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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