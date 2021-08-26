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Lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa, koronavirüse yenildi

DHA

Lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa, koronavirüse yenildi


Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)RİZE´de, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, koronavirüsten yaşamını yitirdi. Elisa´nın acılı annesi Neriman Yenigün (36), "Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.
Trabzon'daki, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Elisa, Rize'deki evinde karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elisa, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Elisa Yenigün, bugün Alipaşa Mahallesi Yalı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Neriman ve Hasan Yenigün, kızlarının mezarı başında gözyaşı döktü.
Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Covid-19'a yakalandığını belirterek "Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de Covid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Covid-19, 3 güne sardı onu. Biz ilk hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti. Herkes önlemini alsın. `Nefes alamıyorum anne' dedi hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-08-26 14:05:32

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