Rize’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Rize’de Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, kenevir ektiği ve bulundurduğu gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler kapsamında Pazar ilçesi Uğrak köyünde S.S.G. ve Ortayol köyünde M.G. isimli şahısların ev ve eklentileri ile evlerinin yakınındaki ormanlık alanda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 96 kök kenevir bitkisi, 37 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslardan S.S.G. ve M.D. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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