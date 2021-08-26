6 yaşındaki lösemi hastası Elisa, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Rize’de yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı Covid19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.



Elisa Yenigün lösemi hastalığı sebebiyle Trabzon’da tedavi görüyordu. Covid19 testi pozitif çıkan Elisa ve ailesi izolasyon için Rize’ye gönderildi. Evlerinde fenalık geçiren Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan 6 yaşındaki Esila Yenigün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Esila’nın cenazesi Rize merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Yenigün aile kabristanlığına defnedildi. Esila’nın mart ayında lösemi hastalığına yakalandığı ve 6 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

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