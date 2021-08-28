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Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Rize'de maske kuralına uyulmuyor

DHA

Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Rize'de maske kuralına uyulmuyor


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il Rize oldu. Bir haftada ciddi bir artışın yaşandığı kentte maske kuralına yeterince uyulmadığı gözlemlenirken, bazı vatandaşlar tedbirlerin yeniden gelmesini gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller arasında Rize, birinci sırada yer aldı. Rize´de önceki hafta 100 binde 575,56 olan vaka sayısı 538,10'a geriledi.
Kentte tarımsal göç ile birlikte yaşanan nüfus yoğunluğunun yanı sıra düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin de artışa neden olduğu tespit edildi. Yeni vaka haritasının açıklanması ile zirveye yerleşen Rize'de, kalabalık caddelerde bazı vatandaşların hiç maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çene altında kullandıkları ya da sadece kollarına taktıkları gözlemlendi.
'ÖNLEMLER GERİ GELSİN' ÇAĞRISI
"Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" diyen Koca'nın mesajının ardından bazı Rizeliler, kısıtlamaların geri gelmesi gerektiğini savundu. Düğün, nişan gibi özel günlerde toplu buluşmaların vakaları artırdığını söyleyen Nuran Korkmaz "İnsanlar maske bile takmıyor; gereksiz yere sokağa çıkıyorlar, düğünlere ve cenazelere gidiyorlar. Bunun sonucunu yaşıyoruz. Bence önlemler geri gelmeli" dedi.
'SORUMSUZLUK ÇOK'
Kentte insanların tedbirlere dikkat etmediğini belirten Resul Kulaksız da, "Sorumsuzluk çok, dikkatsizlik var. Sokaklar çok kalabalık ve maskesiz insanlar var. Bence tedbirlerin sıkılaşması lazım. Durum kötüye gidiyor; eskiye dönerek yasakların gelmesi gerekiyor, yoksa çözülecek gibi değil" diye konuştu.
İlknur Topçakan ise, "İstanbul'dan geldik, birkaç gün sonra da İstanbul'a döneceğiz. Nefes almakta zorluk çektim, arada biraz maskemi indiriyorum. Rize'de vakaların bu kadar yüksek olduğunu bilseydim gezmeye gelmezdim" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-08-28 14:58:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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