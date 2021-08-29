Rizeli bal üreticisinden ‘Evde bal analizi’

Rizeli bal üreticisi Kadir Ali Kus, kendisinin bulduğu ‘Gerçek bal testi’ ile dikkatleri üzerine çekti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyü Yıldız Mahallesi’nde yaşayan bal üreticisi Kadir Ali Kus, vatandaşların sahte ballardan uzak durması için kendince bir ‘Gerçek bal testi’ buldu. Öncelikle balı tabağa döken Kus sonrasında üzerine su ilave ederek tabağı çalkalıyor. Kus eğer bal parçacıklara bölünüyorsa balın gerçek bal olduğunu, kendisinin de deneyerek gördüğünü dile getiriyor.

Kendisi resmi belgeli bir bal üreticisi olan Kus, evde analizin nasıl yapılabileceğini anlatarak, “Resmi belgeli arıcıyım. Zoruma giden bir konu var. İnsanlara sahte bal veriyorlar. İnsanlarımızı kandırıyorlar. O bal değildir. Bir bal alındığı zaman evde nasıl analiz etmeniz gerektiği konusunda bir bilgi sunacağım. Balı tabağa koyuyorsunuz. Üstüne biraz su dökün ve ardından tabakta biraz çalkalayın. Balın yüzeyini parçacıklara bölünmüş gibi göreceksiniz. Bal böyle test yapılır. Hakiki bal kışın soğukta donar ve kristalleşir. Onun için sahte ballara kanmayın. Ben bunu bal satmak için yapmıyorum. Maksadım vatandaşlarımız sahte bal almasınlar” ifadelerini kullandı.

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