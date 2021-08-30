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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazılan yolun kör noktasına rastlayan kamyon devrildi

İHA

Kazılan yolun kör noktasına rastlayan kamyon devrildi

Rize’de kazılan yolun kör noktasına rastlayan kamyon devrildi.
Olay, merkez Piriçelebi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 15.00 sularında meydana geldi. Deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle Kentsel Dönüşüm kapsamında çalışmaları devam eden Belediye Blokları’nın inşaat alanında kazılı olan yolun kör noktasına denk gelmesi nedeniyle 53 AJ 475 plakalı kamyon tekerlekleri boşta kalınca devrildi. Kazada sürücü yara almadan aracından çıkarken, kamyonun devrildiği yerde güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan kamyonun devrildiğini gören bazı meraklılar ise cep telefonlarına sarıldı. Olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşlar cep telefonlarıyla devrilen kamyonu çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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