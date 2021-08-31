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Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var

DHA

Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının bu yılki kilo satış fiyatı 1200 TL olarak belirlendi. Anzer balı için şu ana kadar ise 1 ton sipariş verildi.
İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda bu yıl 200 üretici, 3 bin kovanda bal üretimi yaptı. Yaylada arılar, yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayarak, 2 ton 400 kilo bal üretti. Ballar tahlil için Ankara´da Hacettepe Üniversite´sine gönderildi. Tahlilden dönen balların öncelikli hastaların talepleri karşılanmak üzere satışına başlanacak. Anzer balı için şu ana kadar ise 1 ton sipariş alındı.   
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, bu yıl iyi sayılabilecek bir bal üretim sezonu geçirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 200 ailemiz arıcılıkla iştigal etmektedir. Bizim kooperatifimize 2 bin 400 kilogram bal geldi. Biz bunları aldık Hacettepe Üniversitesi´ne tahlile göndereceğiz. Tahlilden dönerek onaylanan ürünlerimizin de satışını yapacağız. Eylül ayı sonu gibi satışa başlarız. Şu an 1 ton ön siparişimiz var. Biz bunları değerlendirerek ilk önce sipariş veren vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Hastalıklı olanların öncelikli kategoride bulundurarak onlara da ballarını ulaştıracağız" diye konuştu.
`KİLOSUNA YÜZDE 20 ZAM´
İki yıldır Anzer balına zam yapmadıklarını hatırlatan Civelek, "Bu yıl yüzde 20 zam yaparak kilosunu 1200 TL´den satışa sunuyoruz. Yarım kilogram bal 600 lira, 250 gram bal ise 300 liradır. Bu yıl Anzer balı coğrafi işaret almış durumdadır. Bundan sonra Anzer´de üretilmeyen hiçbir ürün Anzer balı olarak satılmayacaktır. Bunun takibini de İl Tarım Müdürlüğü ve Rize Valiliği yapacaktır. Tüketicilerimiz de Anzer balını alırken üzerindeki coğrafi işaret bandrolüne dikkat etmeliler" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-08-31 14:55:17

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