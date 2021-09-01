Rize için turuncu uyarı verildi AFAD’dan Rize için sel ve heyelan uyarısı

AFAD Rize İl Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize için turuncu uyarı verildiğini, vatandaşların oluşabilecek sel, heyelan, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın sabahın ilk saatlerinde yağışların başlayacağı dile getirilerek “Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ilimiz için turuncu uyarı verilmiş olup; ilimizde bu gece günün ilk saatlerinden itibaren görülecek yağışların şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması ve Cuma (03.09.2021) aksam saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yerel kuvvetli rüzgâr ve fırtına, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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