Deniz Hümmet, Çaykur Rizespor´da

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Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet 2+1 yıllığına Çaykur Rizespor´a imza attı. 24 yaşındaki santrfor için İstanbul´da gerçekleşen imza törenine sportif direktör Fahri Tatan katıldı. Deniz Hümmet, kendisini 2+1 yıllığına yeşil mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-09-01 15:09:27



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