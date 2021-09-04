Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için geldiği baba ocağı Rize’de Güneysu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış programları için geldiği Rize’de gerçekleştirdiği İkizdere Tüneli açılışının ardından eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın evinde misafir oldu. Burada bir süre kalan Erdoğan, ardından kara yolu ile baba ocağı Güneysu ilçesine gelerek AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından İlçe Başkanlığı binasının altında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, aracıyla Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gitti.

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