Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camii eski imamlarından ilim insanı Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı.

Rize programının 2. gününde öğle saatlerinde Merkez mahallesindeki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar Güneysu Merkez Camii’nde imamlık görevini yerine getirip onlarca öğrenci yetiştiren emekli imamilim insanı Osman Yılmaz’ın (75) aynı camideki cenaze namazına katıldı. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazında konuşan Erdoğan, “Şu önünde bulunduğumuzun caminin yapımından ben özellikle Osman hocamızın hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımımda Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Gerek yetiştirdiği talebeleri gerek şuradaki emekliliğine kadar olan süreçteki gayretini de bilirim. Aynı ilçenin birer evladı olmak hasebiyle de bugün en azından cenaze namazına yetişmek bulunmak bizlere de nasip oldu, bundan ayrıca mutlu oldum” diyerek ailesine ve sevenlerine taziyede bulundu, başsağlığı diledi.

Erdoğan, cenaze namazının ardından Salarha Tüneli’nin açılış törenine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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