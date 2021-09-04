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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Vadi ile kıyıyı birleştiren Salarha Tüneli Rize’nin 70 yıllık hayalidir” “Deniz dolgu alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz” “Rize’de son yaşanan afet sonrası 278 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz; Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Vadi ile kıyıyı birleştiren Salarha Tüneli Rize’nin 70 yıllık hayalidir” “Deniz dolgu alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz” “Rize’de son yaşanan afet sonrası 278 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz; Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini daha da arttırdığına dikkat çekerek “Bunun için hem toprağımıza, hem yeşilimize hem suyumuza hem denizimize ve hem de insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte esiri olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayınız başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye'de yok. Bunun için elimizdeki güzelliklerin, imkanların, potansiyellerin kıymetini çok iyi bilmeliyiz” dedi.

Dağın ardı ile önünü birleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize’de yapımına 2015 yılı Ekim ayında başlanan Salarha Tüneli’nin hizmete açılışı ile Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katıldı. Konuşmasına hemşehrilerinin yoğun sevgi gösterileri arasında “Rizemizin şehir içi trafiğini rahatlatacak, dağın ardı ile önü ile arasındaki ulaşımı kısa sürede tesis edecek yaklaşık 3 km uzunluğundaki Salarha Tünelinin ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum” diyerek başlayan Erdoğan, Ovit Tüneli’nin ardından dün hizmete açtıkları İyidereİkizdere yolu ile Hurmalık tünellerinin bölgenin hem Kafkasya’ya hem güneye olan trafiğini daha da arttıracağını söyledi.
Erdoğan, İyidere Lojistik Merkezi ve RizeArtvin Havalimanı’nın hizmete girmesi ile bölgedeki insan ve yük trafiğinin daha da artacağını vurgulayarak “Salarha Tüneli ile işte bu trafiğin önemli bölümünü şehir içinden çıkartıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize’nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 km’yi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 km civarına ve 5 dakikaya inecektir. Artık hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat edebilecek, transit yolcularımız da vakit ve kaybetmeden hedeflerine ilerleyebilecektir” dedi.

“1950’lı yıllarda deniz dolgusu ile elde edilen alanı baştan sona yeniliyoruz”
Erdoğan, Salarha Tüneli’nin açılışının yanı sıra bugün Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de temelini atacaklarını hatırlatarak “Bugün burada Rizemiz için çok önemli merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile 1950’lı yıllarda deniz dolgusu ile elde edilen alanı baştan sona yeniliyoruz. Genelde ticari alan olarak kullanılan bu bölge aradan geçen 70 yılın ardından artık hep yokluk hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Proje ile bölgede bulunan 118 dükkan ve 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rizemize yakışır, yepyeni iş yerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Proje tamamlandığında bölge eskiden olduğu gibi Rizemizin gözde ticaret alanı olmayı sürdürecek” ifadelerin kullandı.

“Çarpık yapılaşmanın önünü kesmek içinde çok önemli adımlar attık”
Deprem, sel ve toprak kaymasının iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle adeta ülkemizin kaderi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Afetlerin ardından hemen enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla tamamlıyor ve vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri süratle yeniden inşa ediyoruz. Sel ve toprak kaymasının çok yaşandığı Karadeniz bölgemizde yakın zamanda Rizemizde bu tür afetlerle karşılaşmıştık. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim. Ülkemizin 81 vilayetini her biri canımızdan bir parçadır. Son dönemde yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rizemiz ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık. Bu kapsamda 278 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır. Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rizemizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek içinde çok önemli adımlar attık. Deniz dolgu alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Bugün temelini attığımız proje bunlardan sadece biridir. İnşallah devamı gelecek.”

“Ayder Yaylası'nda yenileme ve koruma projesi uyguluyoruz”
Rize’nin en önemli sembollerinden olan Ayder Yaylası'nda yenileme ve koruma projesi uyguladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yaylanın 21 bin 614 metrekarelik alanı kesin korunacak hassas bölge olarak tescillendi. Ayder'in atık su, yağmur su, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri ve tüm yolları yenileniyor. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize bıraktı. Bizde evlatlarımıza, torunlarımıza ve sonraki nesillerimize çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye de yok”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çağın ihtiyaçları, insanımızın talepleri ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurmaya gayret gösterdiklerini ve bunu başaracaklarını söyledi. Erdoğan, “Küresel iklim değişikliği Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini daha da arttırıyor. Bunun için hem toprağımıza, hem yeşilimize hem suyumuza hem denizimize ve hem de insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte esiri olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayınız başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye'de yok. Bunun için elimizdeki güzelliklerin, imkanların, potansiyellerin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Rizemizin bir evladı olarak sahip bulunduğum imkanları bunun için sonuna kadar kullanmayı hem ülkeme, hem milletime hem insanlığa karşı kullanmayı boynumun borcu görüyorum. İnşallah sizlerle ve tüm milletimizle birlikte geçtiğimiz 19 yılda olduğu gibi 2023'e kadar geçecek süreçte ve sonrasında da eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindekiler ile birlikte Salarha Tüneli’ni hizmete açtı, Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de temelini attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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