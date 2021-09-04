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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz (2)


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ´Nİ AÇTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli açılışının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Buradaki incelemelerinin ardından konuşan Erdoğan, "Burada üniversitemizin diş hekimliği binamızın açılış töreni vesilesiyle sizlerle beraberiz. Yeni binanın açılışını yaptığımız diş hekimliği fakültesi, 2013 yılından beri faaliyettedir. Halen 81 öğretim kadrosuyla eğitim ve diş hastalıkları tedavisi hizmetlerini sürdüren fakültemiz, yeni öğrencileri ile birlikte 452 mevcuda ulaşmıştır. Fakültemizin yeni hizmet binası sayesinde hem buradaki eğitim öğretim hem de vatandaşlarımıza verilen diş sağlığı hizmetleri, nitelik ve nicelik olarak bir hayli yükselecektir. Öncelikle diş hekimliği fakültesinin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu fakültenin Rize´mize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.
`FELAKETİN ENKAZINI ORTADAN KALDIRMAYI BAŞARDIK´
Ülkede yaşanan felaketlerin enkazlarını kısa sürede ortadan kaldırıldığını kaydeden Erdoğan, "Rize´nin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şehrimizde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan zararların telafisi içinde hamdolsun tüm kurumlarımız ve hayırseverlerimiz hep birlikte seferber oldular. Ve süratle de bu felaketin enkazını ortadan kaldırmayı başardık. Yıkılan evlerin yerine yapılacak 378 konut, 10 dükkân ve 4 çay alım merkezi ile ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Hemşehrilerimizin heyecanla beklediğini bildiğimiz Rize-Artvin Havalimanı´nın alt yapı inşaatları neredeyse bitti. Terminal binası, teknik blok, güç merkezleri, yönetim binaları gibi üst yapı inşaatlarında da önemli bir mesafe kat edilmiştir. Amacımız yılsonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır. Bu havalimanı, şehrin diğer dinamiklerinin yanında üniversitemizin gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Zira havalimanından artık üniversitemiz azami yarım saate çıkıyor. Tabi böyle olunca öğrencilerin burayı tercih etmesi çok daha fazla olacaktır" diye konuştu.
`ÜNİVERSİTEMİZİ İNŞALLAH DAHA İYİ YERLERDE GÖRECEĞİZ´
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi´nin başarılı olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:
"Ülkemizin diğer şehirlerinden ve yurt dışından üniversitemize gelecek öğretim üyesi, araştırmacı, öğrenci gibi misafirlerimiz açısından Rize´nin cazibesi de artacaktır. Esasen, yaklaşık 15 yıl önce kurulan üniversitemizin bugün geldiği yer, zaten iftihar vericidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 15 fakültesi, 3 yüksek okulu, 6 meslek yüksek okulu, 17 uygulama ve araştırma merkezi, bünyesinde görev yapan bin 231 akademik personeli, 600´ü 51 farklı ülkeden olmak üzere toplam 18 bin 500 öğrencisi ile her geçen yıl artıyor ve gelişiyor. Üniversitemiz bugün 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasından 12´nci sırada yer almaktadır. Bu ciddi bir başarıdır. Uluslararası alanda da bin 500 üniversiteyi kapsayan 2021 listesinde yer alan listede ülkemizi temsil eden 41 yüksek öğretim kurumundan biridir. TUBİTAK programlarında üst sıralarda yer alan üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin kök salmadığı bir şehrin, diğer alanlardaki hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Rize artık dereleri, yaylaları, balığı, çayı ve diğer güzelliklerinin yanında, inşallah üniversitesi ile de önemli bir marka haline gelecektir. Bunu siz başaracaksınız. Hayranlık verici başarılara imza atan Rizelilerin, üniversitemizi de zirveye taşıyacaklarına ben inanıyorum. Diş fakültesi sizin elinizde inşallah. Rektörümüz de tüm diğer fakültelerle birlikte bu başarıya imzayı koyacaktır. Bunun için tüm hemşehrilerimizden üniversiteye sahip çıkmalarını bekliyorum. Tüm hayırseverlerimizden sahip çıkmalarını bekliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek yeni binayı hizmete açtı.DHA-Genel Türkiye-Rize
2021-09-04 16:48:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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