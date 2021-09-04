Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine Rize’nin Salarha beldesinde vatandaşlarla kıraathanede çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde açılışını gerçekleştirdiği Salarha Tüneli’nden geçti. Beldeden geçtiği sırada çay içmeye davet edilen Erdoğan, vatandaşın talebini kırmadı ve beldedeki bir kıraathanede onlarla birlikte çay içerek sohbet etti. Erdoğan’a kıraathanede Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Rize Milletvekilleri de eşlik etti.

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