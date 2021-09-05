Çaykur Rizespor, forvet Pohjanpalo ile anlaştı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo'yu (26) kiralık olarak kadrosuna kattı.Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo ile anlaştı. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizepsor'umuz 26 yaşındaki hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine katmıştır. Joel Pohjanpalo'ya kulubümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-09-05 20:09:44



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