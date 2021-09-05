Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı

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Çaykur Rizespor, Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den 26 yaşındaki Finlandiyalı hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Çaykur Rizespor’un sosyal medya hesaplarından paylaştığı Pohjanpalo’ya özel hazırladığı video yüzlerce beğeni aldı.

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